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Лукашенко принес на Минск-Арену своего шпица

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  • 2.04.2026, 21:05
  • 13,716
Лукашенко принес на Минск-Арену своего шпица

Это запрещено законом, который он сам и подписал.

Александр Лукашенко 2 апреля посетил тренировку хоккейной команды «Динамо-Минск», которая прошла на «Минск-Арене». Политика на мероприятии сопровождал его шпиц Умка. При этом закон об ответственном обращении с животными, который в апреле 2024 года сам же Лукашенко и подписал, запретил белорусам посещать с собаками физкультурно-спортивные сооружений (но есть одно исключение).

О присутствии на тренировке «Динамо-Минск» не только Александра Лукашенко, но и Умки стало известно из видео, которое опубликовал в соцсети Х пользователь Brian McDonald. Как к нему попал ролик он не пояснил. В описании пользователь лишь указал:

«Тем временем в Беларуси Александр Лукашенко катается на коньках со своей собакой…»

В коротком 11-секундном видео можно заметить, как Александр Лукашенко в кепке ездит на коньках по льду. За ним бегает его пес, пишет «Зеркало».

При этом два года назад, 1 апреля 2024 года, сам же Александр Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными, который, в частности, ввел запрет на посещение с животными «продовольственных магазинов, организаций здравоохранения и образования, объектов культурной инфраструктуры, физкультурно-спортивных сооружений». Это правило не распространяется только на собак-повадырей, которые сопровождают людей с особыми потребностями.

За нарушение правил содержания животных можно получить от одной до 15 базовых величин (45−675 рублей) штрафа в соответствии со ст. 16.30 Кодекса об административных правонарушениях.

То же нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу грозит штрафом в размере от десяти до тридцати базовых величин (450 — 1350 рублей), общественными работами или административным арестом.

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