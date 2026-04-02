Пьяный майор юстиции пытался на ходу вытолкнуть из автомобиля сотрудника ГАИ 16 2.04.2026, 21:16

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Что было дальше.

Замначальника отдела Следственного комитета, будучи пьяным, вез в машине малолетнего сына. Когда его остановили сотрудники ГАИ, он пытался скрыться, а затем оказал сопротивление. По этому делу уже прошел суд — правда, публично об этом сообщать не стали. «Зеркало» нашло приговор в банке судебных решений Минюста и публикует детали этого дела.

В тексте указаны вымышленные имена. Настоящие данные участников разбирательства в опубликованном документе скрыты.

Дата событий в судебном документе не указана, но известно место — Гродненская область, Слонимский район. В один из дней около 15 часов водитель Дмитрий обратил внимание на темную Mazda на дороге. По его словам, авто виляло из стороны в сторону и выезжало на встречную полосу. При обгоне свидетель заметил, как водитель Mazda «что-то пьет из небольшой стеклянной бутылки». Дмитрий предположил, что это алкоголь, и передал информацию знакомому из ГАИ, а тот — дежурному сотруднику.

Экипаж Госавтоинспекции начал преследовать темную Mazda, которая действительно ехала неровно. Водителя остановили. Сотрудники ГАИ почувствовали от него запах спиртного, а еще увидели в салоне ребенка. Алексею, который был за рулем, предложили пройти тест на алкоголь. По словам инспекторов, он отказывался и просил его отпустить, «ссылаясь на то, что является сотрудником Следственного комитета».

Алексей на тот момент действительно работал в одном из подразделений Следственного комитета. Детали о его работе в судебном документе спрятаны за сокращениями: должность — заместитель начальника отдела и «начальник п.с.о.», специальное звание — «м.ю.», то есть майор юстиции. Место трудоустройства — «П./г.М./ РОСК Республики Беларусь». По всей видимости, он был оформлен в Минске, в отделении СК Партизанского или Первомайского районов.

Дальше ситуация обострилась. Алексей воспользовался «замешательством» инспекторов, сел в свой автомобиль и тронулся с места. Один из сотрудников ГАИ — Георгий — успел среагировать. Через открытую дверь на ходу он запрыгнул в салон к предполагаемому нарушителю.

Инспектор пытался потянуть за ручник, чтобы остановить следователя. Но тот сопротивлялся: убирал руки гаишника с тормоза и пытался вытолкнуть его из салона. При этом автомобиль развил скорость около 60 км/ч и проехал так более полукилометра.

Второй сотрудник ГАИ — Максим — начал преследовать Mazda на служебном авто, включил проблесковые маячки и требовал остановиться через громкоговоритель. В итоге Mazda затормозила. С применением физической силы инспекторы надели наручники на следователя, который продолжал уворачиваться и толкаться.

Через полтора часа после задержания Алексей все-таки прошел медосвидетельствование, которое показало в его крови 2,49 промилле алкоголя. При этом в моче следователя обнаружили противоэпилептический седативный препарат карбамазепин.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок с применением насилия или с угрозой его применения). Суда он дожидался под стражей.

Сам Алексей позже в суде пояснил, что на тот момент был в отпуске (это подтвердила и справка с работы). В один из дней он выпил, а после решил съездить с сыном к бабушке в Зельвенский район. По его словам, освидетельствование он отказывался проходить, так как понимал, каким будет результат. Стычку с ГАИ мужчина помнил и объяснил ее опьянением. Вину признал в полном объеме.

Перед сотрудниками ГАИ обвиняемый извинился еще тем же вечером. У Георгия после задержания следователя остались ссадины на ногах, у Максима — ссадины на пальце. Оба инспектора в суде ходатайствовали о снисхождении к обвиняемому.

Суд признал Алексея виновным в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. Приговорили его к четырем годам «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном и малолетнего ребенка на иждивении. К отягчающим — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и нарушение принятой присяги СК.

Суд также лишил Алексея специального звания майора юстиции. «С учетом того, что обвиняемый совершил указанное преступление в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение принятой присяги, в присутствии малолетнего сына, суд находит необходимым лишить его специального звания», — говорится в приговоре.

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