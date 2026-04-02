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Медведев призвал бороться с формированием этнических анклавов в России

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  • 2.04.2026, 21:52
  • 9,480
Медведев призвал бороться с формированием этнических анклавов в России
Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ анонсировал насильную адаптацию иностранцев.

В России необходимо бороться с созданием мигрантами этнических анклавов. К этому призвал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии органа.

«Тема эта резонансная, о ней много говорят, пишут. Вопрос требует, безусловно, особого внимания. Компактное проживание иностранцев обычно, в любой стране, кстати, не только в нашей, не способствует их адаптации, — сказал Медведев. — И, соответственно, не способствует правильному применению российских законов и правильному законопослушному поведению».

Дмитрий Медведев призвал не затягивать с принятием законодательства о медицинском освидетельствовании иностранцев. Он отметил, что иностранцев с выявленными опасными заболеваниями необходимо немедленно выдворять из страны.

Планы руководства России по борьбе с этническими анклавами прописаны в новой концепции миграционной политики. Диктатор России Владимир Путин подписал ее 15 октября 2025 года. Она будет действовать с 2026 по 2030 год. По словам замсекретаря Совета безопасности РФ Александра Гребенкина, в таких мигрантских общинах пропагандируют радикальные религиозные течения и «антиобщественные установки», что может привести к возникновению проблем с соблюдением законов.

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