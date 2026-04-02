Крупный банк Беларуси объявил о введении лимитов на снятие наличных4
- 2.04.2026, 22:02
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С 1 мая.
Крупный банк Беларуси объявил о введении лимитов на снятие наличных за границей. Подробности сообщает «Белагропромбанк».
Лимиты по картам банка будут введены с 1 мая 2026 года. Максимальная сумма наличных, выдаваемых в сутки, составит 10 000 рублей (в эквиваленте). Из них – 500 рублей (или же эквивалент) – окажутся доступны для снятия бесконтактным способом. В том числе с использованием реквизитов банковских карт (токенов, которые были сгенерированы в мобильных платежных сервисах).