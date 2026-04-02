Норвежский студент передал премию на поддержку Украины 5 2.04.2026, 22:17

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Он пожелал Украине победы в войне с РФ.

Победитель национальной олимпиады по математике в Норвегии передал свою денежную премию на поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в социальных сетях.

Речь идет о Скомантасе Урбонасе, который одержал победу на математическом конкурсе и получил премию в размере 15 тысяч норвежских крон, что составляет примерно 1330 евро. Все эти средства он решил направить на помощь украинским Силам обороны и системе здравоохранения.

В МИД Украины отметили, что такой шаг является примером солидарности и поддержки украинского народа в сложный период. Средства были переданы через официальные каналы дипломатического учреждения.

Подарок принял посол Украины в Норвегии Алексей Гавриш. Он поблагодарил победителя олимпиады за неравнодушие и четкую гражданскую позицию.

«Я всегда вспоминаю фразу, что зло может победить только тогда, когда хорошие люди ничего не делают. Поэтому я чувствовал, что мое достижение будет иметь большее значение, если оно поспособствует победе Украины», — отметил Скомантас Урбонас.

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