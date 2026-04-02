закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Норвежский студент передал премию на поддержку Украины

5
  • 2.04.2026, 22:17
  • 3,998
Норвежский студент передал премию на поддержку Украины

Он пожелал Украине победы в войне с РФ.

Победитель национальной олимпиады по математике в Норвегии передал свою денежную премию на поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в социальных сетях.

Речь идет о Скомантасе Урбонасе, который одержал победу на математическом конкурсе и получил премию в размере 15 тысяч норвежских крон, что составляет примерно 1330 евро. Все эти средства он решил направить на помощь украинским Силам обороны и системе здравоохранения.

В МИД Украины отметили, что такой шаг является примером солидарности и поддержки украинского народа в сложный период. Средства были переданы через официальные каналы дипломатического учреждения.

Подарок принял посол Украины в Норвегии Алексей Гавриш. Он поблагодарил победителя олимпиады за неравнодушие и четкую гражданскую позицию.

«Я всегда вспоминаю фразу, что зло может победить только тогда, когда хорошие люди ничего не делают. Поэтому я чувствовал, что мое достижение будет иметь большее значение, если оно поспособствует победе Украины», — отметил Скомантас Урбонас.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров