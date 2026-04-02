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Reuters узнал о планах ОПЕК+ дать сигнал об увеличении добычи нефти

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  • 2.04.2026, 22:40
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Reuters узнал о планах ОПЕК+ дать сигнал об увеличении добычи нефти

После блокады Ормузского пролива цены на нефть выросли.

Страны ОПЕК+ на ближайшем воскресном заседании 5 апреля, вероятно, согласятся увеличить лимит добычи на май, что станет сигналом о готовности в дальнейшем нарастить добычу, как только танкеры смогут возобновить поставки через Ормузский пролив. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Два других собеседника в ОПЕК+ подтвердили, что на ближайшем заседании, скорее всего, будет рассматриваться вопрос о дальнейшем увеличении добычи нефти. «Теперь рынок требует каждый баррель, который можно добыть», — заявил один из них.

Во время прошлого заседания члены ОПЕК+ согласовали увеличение лимита добычи на 206 тыс. барр. в сутки. В обсуждении вопроса тогда приняли участие восемь стран: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Решение об увеличении добычи было принято после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля.

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