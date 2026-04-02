Республиканцы возмущены угрозами Трампа выйти из НАТО 8 2.04.2026, 22:54

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Сенаторы заявили, что разговоры о выходе из НАТО равноценны сдаче национальных интересов США.

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности выхода страны из НАТО спровоцировали раскол в рядах его «родной» Республиканской партии.

Об этом сообщает The Guardian.

Ведущие сенаторы-республиканцы объединились с демократами, чтобы публично осудить намерения президента. Такое произошло едва ли не впервые за много лет и уж точно впервые при президентстве Трампа.

В частности сенаторы Том Тиллис (республиканец) и Жанна Шахин (демократ) в совместном заявлении напомнили, что союзники по НАТО были единственными, кто пришел на помощь США после терактов 11 сентября.

«НАТО поддерживало Америку, когда на нас напали, и пришло нам на помощь после терактов 11 сентября. Их солдаты воевали и погибали вместе с нашими войсками в Афганистане», - сказано в заявлении.

Более того, сенаторы заявили, что любые разговоры о выходе из НАТО равноценны сдаче национальных интересов США.

«Любой президент, который рассматривает возможность выхода из НАТО, не только осуществляет самые большие мечты Владимира Путина и Си Цзиньпина, но и подрывает собственные национальные интересы безопасности Америки», - отметили Тиллис и Шахин.

Бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл вместе с демократом Крисом Кунсом призвал не пренебрегать жертвами союзников. Макконнелл подчеркнул, что американцы находятся в безопасности только тогда, когда НАТО сильное и единое.

«Споры между альянсом такие же давние, как и сам альянс. Американцы в безопасности, когда НАТО сильное и единое. В наших интересах, чтобы все союзники осторожно поддерживали это единство», - сказали сенаторы.

Интересно, что самые громкие критики Трампа среди республиканцев сейчас завершают свою политическую карьеру. Том Тиллис не баллотируется на переизбрание, а ветеран американской политики Митч Макконнелл уходит в отставку после более 40 лет работы.

Это позволяет им открыто оппонировать президенту, не опасаясь за свой рейтинг внутри партии. К тому же Трамп, согласно закону, принятому Конгрессом в 2024 году, не может единолично принять решение выйти из НАТО. Для этого нужны как минимум две трети голосов в Сенате, или специальное решение Конгресса.

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