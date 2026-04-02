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В Китае сотни беспилотных такси «замерли» посреди трасс

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  • 2.04.2026, 23:29
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В Китае сотни беспилотных такси «замерли» посреди трасс

Сбой системы парализовал движение в Ухане и заблокировал пассажиров внутри машин.

В китайском городе Ухань беспилотные такси сервиса Apollo Go от Baidu оказались в центре серьезного инцидента: несколько автомобилей одновременно остановились прямо на скоростных дорогах, что привело к ряду аварий и транспортному коллапсу, сообщает The Standard.

По предварительным данным, причиной стали «сбои системы», из-за которых роботакси внезапно теряли способность двигаться. Какая именно подсистема дала сбой - официально не уточняется. Автомобили с включенными аварийными сигналами оставались посреди полос или останавливались на обочине, не реагируя на дорожную ситуацию.

Один из водителей опубликовал видео с регистратора, на котором видно, как его авто врезается в неподвижное роботакси, стоявшее в центре трассы. По его словам, времени на реакцию практически не было. Кроме этого, сообщается как минимум о ещё двух подобных авариях в тот же день.

Ситуацию осложнило то, что часть пассажиров оказалась заблокирована внутри автомобилей. В частности, одна студентка рассказала, что провела в остановленном беспилотнике около 90 минут вместе с друзьями. За это время машина несколько раз останавливалась, а связаться со службой поддержки удалось лишь через полчаса.

Сервис беспилотных такси Baidu - один из крупнейших в мире. Apollo Go начал взимать плату за поездки в Пекине еще в 2021 году и с тех пор расширил свою деятельность на несколько городов. В четвертом квартале 2025 года сервис совершил 3,4 миллиона поездок без водителей - рост более чем на 200% по сравнению с предыдущим годом. В Ухане парк насчитывает более 500 беспилотных автомобилей.

Baidu активно продвигает технологию и за пределы Китая. Компания заключила соглашения с Lyft и Uber: Lyft планирует запустить Apollo Go в Великобритании и Германии в 2026 году, получив одобрение регуляторов.

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