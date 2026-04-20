  20.04.2026, 1:08
В США пообещали возобновить санкции против нефти из России

Смягчение санкций было временным.

Министр энергетики США Крис Райт пообещал возобновить санкции против российской нефти после временного смягчения ограничений. Об этом он заявил телеканалу CNN.

По его словам, смягчение санкционного режима носило временный характер. Райт отметил, что оно было направлено на стабилизацию цен на энергетическом рынке. По его мнению, часть поставок направляется в Китай и другие азиатские государства, а временные послабления дали возможность снизить стоимость энергоносителей в странах Европы и Азии.

«Совершенно верно», — подчеркнул Райт, отвечая на вопрос о возможном возвращении санкций в отношении РФ.

