Зеленский анонсировал новое соглашение с Индией
20.04.2026, 3:18

Украина уже имеет договоренность о сотрудничестве в сфере безопасности с Индией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 апреля.

Он добавил, что незадолго до записи видео ему доложил о контактах с Нью-Дели переговорщик от Украины, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. Документы по Индии – на этапе финализации.

Умеров, по словам Зеленского, сейчас работает с несколькими странами – «будет больше наших договоренностей по безопасности». Президент подчеркнул, что в приоритете государства до сих пор есть армия, обороноспособность, в том числе и возможности противовоздушной обороны (ПВО).

