24 апреля 2026, пятница, 4:16
Дрон-перехватчик украинских воинов сбил российский БПЛА «Гербера» прямым попаданием в винт

  20.04.2026, 6:02
Видео.

В сети появились кадры уникального сбивания российского БПЛА «Гербера» бойцами 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время одной из массированных атак попали дроном-перехватчиком STING прямо в винт вражеского беспилотника.

В результате попадания задняя часть корпуса «Герберы» отделилась, после чего БПЛА потерял управление и упал.

В то же время украинский дрон остался неповрежденным и вернулся к месту взлета.

«В очередной раз убеждаемся: мастерство наших военных - на высшем уровне», - добавляют в комментариях «Дикі шершні».

