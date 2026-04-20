Дрон-перехватчик украинских воинов сбил российский БПЛА «Гербера» прямым попаданием в винт

Дрон-перехватчик украинских воинов сбил российский БПЛА «Гербера» прямым попаданием в винт2
- 20.04.2026, 6:02
Видео.
В сети появились кадры уникального сбивания российского БПЛА «Гербера» бойцами 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время одной из массированных атак попали дроном-перехватчиком STING прямо в винт вражеского беспилотника.
В результате попадания задняя часть корпуса «Герберы» отделилась, после чего БПЛА потерял управление и упал.
В то же время украинский дрон остался неповрежденным и вернулся к месту взлета.
«В очередной раз убеждаемся: мастерство наших военных - на высшем уровне», - добавляют в комментариях «Дикі шершні».