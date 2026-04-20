Новый удар: порт в Туапсе массированно атаковали дроны 6 20.04.2026, 13:17

Масштабный пожар охватил резервуары с нефтью.

В ночь на 20 апреля в российском Туапсе Краснодарского края сообщали о взрывах и работе ПВО. Дроны атаковали морской порт вторые сутки подряд, после ударов в ночь на 19 апреля. В порту вспыхнул новый масштабный пожар.

СМИ сообщают об около 10 точках горения в результате попаданий дронов. В частности, вероятно, вспыхнули резервуары с нефтью Туапсинского НПЗ.

Очаги масштабных пожаров идентифицировал Телеграмм-канал Astra в соответствии с обнародованными ранее кадрами. Там напоминают, что в порту Туапсе расположен Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Этот завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом Туапсе и входит в состав нефтяной компании «Роснефть».

