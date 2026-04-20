закрыть
24 апреля 2026, пятница, 8:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый удар: порт в Туапсе массированно атаковали дроны

6
  • 20.04.2026, 13:17
  • 9,908
Масштабный пожар охватил резервуары с нефтью.

В ночь на 20 апреля в российском Туапсе Краснодарского края сообщали о взрывах и работе ПВО. Дроны атаковали морской порт вторые сутки подряд, после ударов в ночь на 19 апреля. В порту вспыхнул новый масштабный пожар.

СМИ сообщают об около 10 точках горения в результате попаданий дронов. В частности, вероятно, вспыхнули резервуары с нефтью Туапсинского НПЗ.

Очаги масштабных пожаров идентифицировал Телеграмм-канал Astra в соответствии с обнародованными ранее кадрами. Там напоминают, что в порту Туапсе расположен Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Этот завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом Туапсе и входит в состав нефтяной компании «Роснефть».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

