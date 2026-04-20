Лукашенко пять раз соврал в пяти предложениях 29 20.04.2026, 12:18

Настоящий рекорд.

В одном из эпизодов в интервью российскому пропагандистскому ресурсу RT Лукашенко умудрился соврать пять раз в пяти предложениях, пишет «Салiдарнасць». Его, мягко говоря, своеобразная манера интерпретировать факты давно известна. Но тут, похоже, мы имеем дело с определенным рекордом. Судите сами:

Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какой она есть: мирная, спокойная страна. Конечно, я думаю о том, чтобы она сохранилась и чтобы это была земля возможностей для любого человека, чтобы человек мог реализовать себя здесь.

Вот в этом плане мы преуспели, мы это сделали. И человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает — в равных условиях. Что мой сын, что других.

Кратко пройдемся по каждому предложению.

«Мирная и спокойная» Беларусь — это, видимо, та страна, правитель которой который уже год готовит ее граждан к войне. Даже на субботники он и его приближенные наряжаются в стиле милитари.

Добавим сюда падающие на границе с Украиной дроны, бесконечные учения. А также запугивание соседей чужой ядерной дубиной.

«Мирная и спокойная» Беларусь — это страна, где за комментарий могут арестовать целую фирму. Где пять лет подряд людей кошмарят за их конституционное право на свободу мнений.

«Земля возможностей для любого человека» — расскажите это сотням тысяч белорусов, оказавшихся в изгнании. Которых сейчас пытаются заменить то пакистанцами, то узбеками.Тем, кто после несправедливых судов и долгих лет в неволе не могут воспользоваться базовыми правами — от покупки SIM-карты до получения счета в банке.

«Вот в этом плане мы преуспели, мы это сделали» — смотри пункт 1 и 2.

«И человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает — в равных условиях» — и снова смотри пункт 1 и 2.

Добавим сюда милитаризацию молодого поколения, начиная с детсадов. А также превращение будущих специалистов в кормовую базу с элементами узаконенного рабства.

«Что мой сын, что других» — а это даже не вранье в чистом виде, а отрыв от реальности. Как тут не вспомнить и стипендию из серого фонда, и создание в БГУ на биологическом факультете новой лаборатории специально для Коли.

