Лукашенко пять раз соврал в пяти предложениях

Лукашенко пять раз соврал в пяти предложениях29
- 20.04.2026, 12:18
- 24,548
Настоящий рекорд.
В одном из эпизодов в интервью российскому пропагандистскому ресурсу RT Лукашенко умудрился соврать пять раз в пяти предложениях, пишет «Салiдарнасць». Его, мягко говоря, своеобразная манера интерпретировать факты давно известна. Но тут, похоже, мы имеем дело с определенным рекордом. Судите сами:
Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какой она есть: мирная, спокойная страна. Конечно, я думаю о том, чтобы она сохранилась и чтобы это была земля возможностей для любого человека, чтобы человек мог реализовать себя здесь.
Вот в этом плане мы преуспели, мы это сделали. И человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает — в равных условиях. Что мой сын, что других.
Кратко пройдемся по каждому предложению.
«Мирная и спокойная» Беларусь — это, видимо, та страна, правитель которой который уже год готовит ее граждан к войне. Даже на субботники он и его приближенные наряжаются в стиле милитари.
Добавим сюда падающие на границе с Украиной дроны, бесконечные учения. А также запугивание соседей чужой ядерной дубиной.
«Мирная и спокойная» Беларусь — это страна, где за комментарий могут арестовать целую фирму. Где пять лет подряд людей кошмарят за их конституционное право на свободу мнений.
«Земля возможностей для любого человека» — расскажите это сотням тысяч белорусов, оказавшихся в изгнании. Которых сейчас пытаются заменить то пакистанцами, то узбеками.Тем, кто после несправедливых судов и долгих лет в неволе не могут воспользоваться базовыми правами — от покупки SIM-карты до получения счета в банке.
«Вот в этом плане мы преуспели, мы это сделали» — смотри пункт 1 и 2.
«И человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает — в равных условиях» — и снова смотри пункт 1 и 2.
Добавим сюда милитаризацию молодого поколения, начиная с детсадов. А также превращение будущих специалистов в кормовую базу с элементами узаконенного рабства.
«Что мой сын, что других» — а это даже не вранье в чистом виде, а отрыв от реальности. Как тут не вспомнить и стипендию из серого фонда, и создание в БГУ на биологическом факультете новой лаборатории специально для Коли.