Близкий сторонник Трампа раскритиковал его 20.04.2026, 8:50

Из-за ссоры с Папой Римским.

Сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди, считающийся давним сторонником президента США Дональда Трампа, раскритиковал его конфликт с Папой Римским Львом XIV, назвав его «отвлекающим фактором», пишет The Guardian.

Политик, поддерживающий движение MAGA, осудил резкую риторику Трампа в адрес понтифика и охарактеризовал происходящее как «священную войну».

«Я люблю президента, как тако. Я не всегда с ним согласен, но думаю, что он хочет лучшего мира. Однако я не поддерживаю эту новую «священную войну» с Папой», — сказал Кеннеди.

При этом его формулировка может вызвать недовольство у Трампа, поскольку слово taco его критики используют как акроним фразы Trump always chickens out («Трамп всегда даёт заднюю»).

Сенатор также подчеркнул, что уважает католицизм, и отметил, что Папа Римский имеет право на собственную позицию.

«Почему мы вообще хотим ссориться с Папой? Это отвлекает внимание, а пресса просто втягивает это, как пылесос Hoover Deluxe», — добавил он.

Ранее, 12 апреля, Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social раскритиковал Папу Льва XIV, заявив, что тот «слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике».

