24 апреля 2026, пятница, 9:06
В Беларусь идет антициклон «Улли»

Он принесет в страну снежную крупу.

По данным Белгидромета, в понедельник, 20 апреля, в Беларуси ожидается переменная облачность без осадков. Днём воздух прогреется до +8…+14 °C.

В то же время авторы Telegram-канала «Метеовайб» сообщают о приближении обширного антициклона «Улли», который будет определять погоду в стране в ближайшие три дня.

По их прогнозу, существенных осадков не ожидается, однако 20–21 апреля днём местами по юго-востоку возможны кратковременные дожди с примесью снежной крупы. В ночные часы из-за малооблачной погоды и поступления прохладного воздуха из Северной Европы на большей части территории прогнозируются заморозки.

Снежная крупа — это вид твёрдых осадков в виде мелких белых шариков снега и льда диаметром до 5 мм. Она образуется, когда снежинки проходят через переохлаждённые капли воды и покрываются рыхлой ледяной оболочкой. Чаще всего такие осадки выпадают при неустойчивой погоде в холодный период и могут сопровождаться порывистым ветром. В отличие от града, снежная крупа мягче, меньше по размеру и легко крошится.

Прогноз по городам:

Брест: +12…+14 °C, переменная облачность, без существенных осадков

Витебск: +9…+11 °C, переменная облачность, без осадков

Гомель: +9…+11 °C, переменная облачность, без осадков

Гродно: +11…+13 °C, облачно с прояснениями, без осадков

Могилёв: +9…+11 °C, переменная облачность, без осадков

Минск: +10…+12 °C, переменная облачность, без осадков

