Нацбанк назвал курс доллара перед Радуницей

Нацбанк назвал курс доллара перед Радуницей2
- 20.04.2026, 9:33
Торги сегодня не проводятся.
Национальный банк определил курсы валют на 20 апреля, понедельник. В частности, перед Радуницей курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На понедельник, 20 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8328 белорусского рубля, 1 евро — 3,3368 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7438 белорусского рубля.
Относительно курсов валют, установленных на пятницу, 17 апреля, субботу, 18 апреля, и воскресенье, 19 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись и в понедельник, 20 апреля.