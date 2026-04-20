закрыть
24 апреля 2026, пятница, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нацбанк назвал курс доллара перед Радуницей

2
  20.04.2026, 9:33
  • 3,122
Нацбанк назвал курс доллара перед Радуницей

Торги сегодня не проводятся.

Национальный банк определил курсы валют на 20 апреля, понедельник. В частности, перед Радуницей курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На понедельник, 20 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8328 белорусского рубля, 1 евро — 3,3368 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7438 белорусского рубля.

Относительно курсов валют, установленных на пятницу, 17 апреля, субботу, 18 апреля, и воскресенье, 19 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись и в понедельник, 20 апреля.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

