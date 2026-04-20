Нацбанк назвал курс доллара перед Радуницей 2 20.04.2026, 9:33

3,122

Торги сегодня не проводятся.

Национальный банк определил курсы валют на 20 апреля, понедельник. В частности, перед Радуницей курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На понедельник, 20 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8328 белорусского рубля, 1 евро — 3,3368 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7438 белорусского рубля.

Относительно курсов валют, установленных на пятницу, 17 апреля, субботу, 18 апреля, и воскресенье, 19 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись и в понедельник, 20 апреля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com