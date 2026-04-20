Белорусский хоккеист стал лучшим снайпером в истории клуба АХЛ 20.04.2026, 9:50

Данила Климович

Белорусский нападающий Данила Климович стал лучшим снайпером в истории фарм-клуба «Ванкувер Кэнакс» — «Абботсфорд Кэнакс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), пишет by.sport.

В заключительном матче сезона-2025/26 23-летний уроженец Пинска набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи против «Коачеллы» (4:2). Этот матч стал последним для «Абботсфорда» в сезоне — команда не вышла в плей-офф, несмотря на статус действующего обладателя Кубка Колдера.

Климович повторил рекорд клуба по количеству заброшенных шайб, установленный ранее Линусом Карлссоном. Всего за пять лет в системе «Ванкувера» он отличился 70 раз. По количеству очков (123) белорус занимает четвёртое место в истории «Абботсфорда».

При этом будущее форварда остаётся неопределённым: срок его двустороннего контракта с «Ванкувером» подходит к концу, а за всё время в системе клуба он так и не дебютировал в НХЛ.

