Зеленский прокомментировал поражение Орбана 1 20.04.2026, 10:00

Премьер Венгрии опирался на риторику ненависти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан и его партия «Фидес» проиграли выборы из-за построения кампании на теме ненависти к Украине. Об этом он сказал в интервью, которое транслировал телемарафон «Единые новости», сообщает «Европейская правда».

По словам Зеленского, невозможно постоянно выигрывать выборы, опираясь на риторику ненависти.

«Я много раз это говорил, со мной не соглашались многие лидеры. На ненависти нельзя выигрывать постоянно. Можно тактически выиграть, но стратегически — точно проиграть. Выборы в Венгрии — это стратегический провал Орбана», — заявил он.

Зеленский отметил, что пытался выстроить диалог с правительством Орбана, даже несмотря на критику в свой адрес и кампанию с «бигбордами ненависти».

«Я говорил, что принадлежу выбору народа Украины. Ненависть ко мне — это проекция ненависти к украинцам. Он построил свою кампанию на ненависти к украинцам, а венгры показали: мы с этим не согласны», — добавил президент Украины.

После поражения партии действующего премьер-министра Венгрии на выборах 12 апреля в ЕС выразили надежду на разблокирование финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, а также 20-го пакета санкций против России.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан блокировал эти инициативы, обвиняя Украину в прекращении транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, в свою очередь, заявил, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины, однако отметил, что Венгрия не будет участвовать в его финансировании.

