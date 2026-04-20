24 апреля 2026, пятница, 10:33
Российские оккупанты пытались прорваться по трубе на квадроциклах

11
  • 20.04.2026, 10:19
  • 6,966
Российские оккупанты пытались прорваться по трубе на квадроциклах

Украинские десантники разгромили группу врага.

Российские оккупационные войска не прекращают попыток применять нестандартные, хотя и неоднократно провалившиеся, способы продвижения. В сети появилось видео разгрома очередной вражеской группы, которая пыталась прорваться через газовую инфраструктуру на лёгком транспорте. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Благодаря профессионализму и бдительности бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады (ДШВ) во взаимодействии с смежными подразделениями, коварный маневр врага был вовремя обнаружен.

Противник пытался незаметно пройти через газовую трубу, надеясь использовать ее как защищенное укрытие для прорыва в тыл наших позиций.

Параллельно с пешей инфильтрацией враг задействовал скоростную группу на мотоциклах и квадроциклах, пытаясь максимально быстро преодолеть открытые участки местности.

35 оккупантов ликвидировано, 17 получили ранения.

Техника: уничтожено 3 мотоцикла и 4 квадроцикла.

«Вы не поверите - но снова труба. Очередная попытка прорыва через газовую трубу и на легкой технике - не впервые и не во второй раз, но с тем же результатом», - комментируют событие украинские десантники.

Российские войска в очередной раз пытались использовать газопровод для инфильтрации, но были разгромлены бойцами 71-й ОАеМБр. 35 ликвидированных, уничтожена техника.

