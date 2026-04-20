На погранпереходе в Бресте образовалась гигантская очередь

На выезд из Беларуси ждут почти 1000 авто и десятки автобусов.

Очереди на выезд из Беларуси в Польшу, которые начали образовываться на прошлой неделе, пока никуда не исчезают. Во время долгих выходных белорусы продолжают путешествия: прямо сейчас в Бресте ждут почти 1000 легковушек и 50 автобусов, сообщает «Белсат».

В электронной очереди в Бресте сейчас приходится ждать более двух суток. Прямо сейчас в пункт пропуска вызывают тех, кто зарегистрировался после полуночи 18 апреля.

Автобусом быстрее, однако ждать тоже приходится долго: за шлагбаум заезжают те, что приехали на границу днем в воскресенье, то есть простояли в очереди почти сутки.

По данным Госпогранкомитета на 10:00, выезда в Польшу ожидают 925 легковых автомобилей, а также 43 автобуса.

Как свидетельствуют путешественники в Telegram-чатах, водители автобусов пускают на подсадку, что позволяет сэкономить много времени.

При этом в Берестовице очередей нет, а в Брузгах – 43 легковые машины.

Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией. Такая же ситуация сейчас на въезде в Беларусь из стран ЕС.

Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана Петр Олещук
Крыса перед последним прыжком Андрей Пионтковский