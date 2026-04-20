«Болгарского Орбана» не будет 20.04.2026, 10:49

5,808

Политическая система Болгарии более фрагментирована, чем в Венгрии.

В Болгарии после очередных досрочных выборов усиливаются позиции бывшего президента Румена Радева, который, по данным экзит-полов, может рассчитывать примерно на 45% голосов. Его главный соперник, бывший премьер Бойко Борисов, уже признал поражение, что открывает Радеву путь к формированию правительства, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Кампания Радева сочетала сразу несколько направлений: жесткую антикоррупционную риторику, критику европейских институтов и сигналы о готовности к более прагматичным отношениям с Москвой. Такой баланс вызвал тревогу в ЕС и НАТО, где опасаются возможного изменения внешнеполитического курса Софии.

Тем не менее аналитики считают, что сценарий «болгарского Орбана» маловероятен. В отличие от Венгрии, политическая система Болгарии более фрагментирована, а общество — менее консолидировано вокруг одной силы. Это затрудняет концентрацию власти в одних руках и снижает шансы на долгосрочное доминирование одной партии.

Ключевая проблема для Радева — противоречивость его повестки. Антикоррупционные обещания требуют сближения с европейскими институтами и усиления прозрачности, тогда как пророссийские сигналы могут подрывать доверие западных партнеров и части избирателей. В результате сформировать устойчивую политическую коалицию будет крайне сложно.

Дополнительным вызовом остается демонтаж так называемой «модели Пеевски–Борисов» — системы неформального влияния, объединяющей политические и бизнес-элиты. Эта структура формировалась годами и пронизывает ключевые институты власти, поэтому любые попытки реформ могут натолкнуться на сопротивление внутри самой системы.

Эксперты также отмечают, что Болгария остается сильно зависимой от европейского финансирования и политической поддержки, что ограничивает пространство для радикального внешнеполитического разворота.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com