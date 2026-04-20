24 апреля 2026, пятница, 12:14
«Болгарского Орбана» не будет

  • 20.04.2026, 10:49
  • 5,808
Политическая система Болгарии более фрагментирована, чем в Венгрии.

В Болгарии после очередных досрочных выборов усиливаются позиции бывшего президента Румена Радева, который, по данным экзит-полов, может рассчитывать примерно на 45% голосов. Его главный соперник, бывший премьер Бойко Борисов, уже признал поражение, что открывает Радеву путь к формированию правительства, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Кампания Радева сочетала сразу несколько направлений: жесткую антикоррупционную риторику, критику европейских институтов и сигналы о готовности к более прагматичным отношениям с Москвой. Такой баланс вызвал тревогу в ЕС и НАТО, где опасаются возможного изменения внешнеполитического курса Софии.

Тем не менее аналитики считают, что сценарий «болгарского Орбана» маловероятен. В отличие от Венгрии, политическая система Болгарии более фрагментирована, а общество — менее консолидировано вокруг одной силы. Это затрудняет концентрацию власти в одних руках и снижает шансы на долгосрочное доминирование одной партии.

Ключевая проблема для Радева — противоречивость его повестки. Антикоррупционные обещания требуют сближения с европейскими институтами и усиления прозрачности, тогда как пророссийские сигналы могут подрывать доверие западных партнеров и части избирателей. В результате сформировать устойчивую политическую коалицию будет крайне сложно.

Дополнительным вызовом остается демонтаж так называемой «модели Пеевски–Борисов» — системы неформального влияния, объединяющей политические и бизнес-элиты. Эта структура формировалась годами и пронизывает ключевые институты власти, поэтому любые попытки реформ могут натолкнуться на сопротивление внутри самой системы.

Эксперты также отмечают, что Болгария остается сильно зависимой от европейского финансирования и политической поддержки, что ограничивает пространство для радикального внешнеполитического разворота.

