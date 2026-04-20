Футболист из Второй лиги Беларуси забил два шедевра
- 20.04.2026, 10:54
- 2,410
Игрок отличился ударом через себя и точным штрафным.
Низшие лиги чемпионата Беларуси нередко преподносят неожиданности. В эту субботу удивил полузащитник футбольного клуба «Мосты» из Второй лиги Илья Онищик, пишет Onlíner. 24-летний футболист забил два отличных гола в ворота «Лиды-2». Такую красоту не всегда и в Высшей лиге увидишь.
Сначала Илья классно пробил через себя после розыгрыша углового:
А затем забил не менее красивый гол со штрафного: