Футболист из Второй лиги Беларуси забил два шедевра 20.04.2026, 10:54

2,410

Игрок отличился ударом через себя и точным штрафным.

Низшие лиги чемпионата Беларуси нередко преподносят неожиданности. В эту субботу удивил полузащитник футбольного клуба «Мосты» из Второй лиги Илья Онищик, пишет Onlíner. 24-летний футболист забил два отличных гола в ворота «Лиды-2». Такую красоту не всегда и в Высшей лиге увидишь.

Сначала Илья классно пробил через себя после розыгрыша углового:

А затем забил не менее красивый гол со штрафного:

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com