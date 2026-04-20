В Беларуси хотят запретить пластиковые цветы 22 20.04.2026, 11:11

Власти готовят Экологический кодекс.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси работает над проектом Экологического кодекса, одной из целей которого может стать запрет на производство товаров, отходы от которых сложно или невозможно переработать. В их число могут попасть и пластиковые цветы, сообщает БЕЛТА.

По информации Минприроды, в проекте Экологического кодекса предусмотрено наделение Совета министров полномочиями по формированию перечня товаров, производство которых может быть запрещено из-за сложностей с их утилизацией. При составлении списка будет рассматриваться и вопрос включения в него искусственных пластиковых цветов.

Чиновники также напомнили, что с 2024 года производители и импортеры пластиковых цветов обязаны платить за их будущую утилизацию по ставке 1,80 рубля за килограмм. Эти средства направляются на организацию сбора и безопасной переработки такого мусора.

В качестве альтернативы пластиковым цветам Минприроды предлагает использовать живые цветы в горшках, высаживать многолетники, карликовые кустарники и вечнозеленые хвойные деревья, а также украшать могилы скромными букетами свежесрезанных цветов, свечами или лентами из ткани.

В Беларуси уже не первый год на разных уровнях звучат призывы отказаться от использования искусственных цветов для украшения могил, особенно в период Радуницы. Ранее Минприроды уже призывало отказаться от них, объясняя вред пластика для экологии и здоровья. В ведомстве подчеркивали, что такие изделия разлагаются сотни лет, выделяя в почву и грунтовые воды токсичные вещества, а при сжигании — тяжелые металлы и диоксины в атмосферу.

К этим призывам присоединялись и представители церкви. Например, протоиерей Иоанн Пашкевич из Каменецкого района объяснял, что использование пластиковых цветов на кладбище не несет никакой богословской символики, а лишь «вредит живым». По его словам, главное украшение могилы — крест как символ надежды на воскресение.

