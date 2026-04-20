24 апреля 2026, пятница, 12:15
Навального отравили «одним из самых опасных ядов современности»

  • 20.04.2026, 11:19
Речь идет о веществе, связанном с ядом амазонской лягушки.

Спустя два года после смерти российского оппозиционера Алексея Навального международное расследование выявило новую версию причин гибели. Франция, Германия, Великобритания, Швеция и Нидерланды заявили об обнаружении следов редкого нейротоксина — эпибатидина — в его организме, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Это вещество природного происхождения, выделяемое крошечной лягушкой Epipedobates tricolor, обитающей в Эквадоре. Токсин в сотни раз сильнее морфина и воздействует на нервную систему. В результате возникают паралич, остановка дыхания и быстрая смерть. Специалисты отмечают, что эффективного противоядия не существует.

Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» за Полярным кругом. Официальная версия российских властей — «внезапное ухудшение самочувствия» — не сопровождалась подробными объяснениями. Однако опубликованные позже фотографии и свидетельства указывали на признаки тяжелого отравления.

Обнаружение эпибатидина вызывает вопросы. Вещество встречается исключительно в тропических регионах, за тысячи километров от места гибели политика. Ученые предполагают, что токсин мог быть синтезирован в лаборатории. Его химическая структура была расшифрована лишь в 1990-х, после чего появились десятки способов искусственного получения.

Особое внимание привлек интерес к этому веществу со стороны российских научных структур. В 2013 году сотрудники института ГосНИИОХТ, известного разработкой нервно-паралитических веществ типа «Новичок», публиковали исследования по синтезу эпибатидина. Позднее изучались и методы его обнаружения в организме.

Эксперты отмечают, что эпибатидин стабилен, долго сохраняется в организме и способен проникать в мозг. Это делает его потенциально удобным инструментом для скрытых отравлений.

История вещества уходит в XIX век, когда европейские ученые впервые описали ядовитых тропических лягушек, чьи токсины использовались коренными народами. Однако только современные технологии позволили раскрыть свойства этих соединений — и, как выясняется, их возможное применение выходит далеко за пределы науки.

Расследование продолжается, но уже сейчас эпибатидин называют одной из самых вероятных причин гибели Навального — и одним из самых опасных ядов современности.

