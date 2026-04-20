ВСУ нашли уязвимость артиллерии РФ 2 20.04.2026, 14:44

Новая тактика подрывает ключевой элемент российских наступлений.

Россия на пятом году войны имеет большое количество артиллерии различных типов, которую тщательно маскируют и защищают на линии фронта, но Украина обнаружила способ борьбы с этими средствами поражения, написало медиа Forbes. Вместо того, что тратить дроны для поиска старательно скрытых дорогостоящих целей, Вооруженные силы Украины начали бить по конвоям, которые везут снаряды на боевые позиции. Чем особенна новая тактика ВСУ и что теряют россияне?

Артиллерия различных типов ВС РФ хорошо маскируется, быстро меняет позиции после атаки, имеет антидронную защиту и поддается ремонту, говорится в статье западного медиа. Кроме того, установки могут находиться на расстоянии до 70 км от фронта, и это дополнительно усложняет обнаружение. В то же время к позициям направляются хорошо заметные грузовики и другие автомобили, которые везут боеприпасы: иногда — сразу для нескольких пушек. Учитывая это, ВСУ взяли под огневой контроль конвои со снарядами, объяснили западные аналитики. Таким образом нашли эффективное средство борьбы с артиллерией с помощью БпЛА, поскольку цели легкозаметны, незамаскированы и вынуждены открыто двигаться по автодорогам.

ВС РФ использует старые буксируемые гаубицы Д-30, снятые с хранения на советских полигонах, и современные самоходные установки, которые могут вести огонь на расстояние до 70 км, написало Forbes. Эти мощности остаются основной частью наступательного потенциала российской армии, которая действует по традиционному сценарию: сначала мощная артиллерийская подготовка, далее — наступление пехоты, затем — продвижение орудий вперед на новые оккупированные территории и повторение цикла. И несмотря на то, что проект ORYX насчитал более 40 тыс. уничтоженных или поврежденных орудий, их и дальше достаточно на тысячекилометровой линии фронта. ВСУ сложно выявлять такое количество замаскированных целей на такой большой линии боев. Украинцы нашли уязвимость ВС РФ — вместо охоты на пушки, бьют по конвоям с БК. Конвои — грузовики или другие машины, которые движутся по разбитым дорогам, плохо маневрируют, слабо защищены от БпЛА, поэтому одного FPV-дрона бывает достаточно для уничтожения возможностей артиллерии.

«Украина приняла новую стратегию, нацелившись на конвои снабжения, перевозящие большие объемы снарядов, требуемых каждой артиллерийской установкой. Этим Украина нарушает ядро российских военных операций», — подытожили аналитики Forbes.

