24 апреля 2026, пятница, 12:15
Последние секунды полета: как разбился мотодельтаплан под Минском

  20.04.2026, 12:02
Друг пилота объяснил, что произошло в воздухе перед падением.

Новость о крушении мотодельтаплана около деревни Озерцо под Минском всколыхнула всю страну. У экспертов свое мнение, в интернете – другое.

Как могли пройти последние минуты полета 45-летнего инструктора и его 26-летней пассажирки, рассказали в эфире СТВ.

За штурвалом был Руслан Иванов – инструктор с больши́м стажем. На мотодельтаплане он мог подниматься в небо до 30 раз за смену.

Татьяна Полянская была его первой пассажиркой в тот роковой день. По соцсетям видно, что девушка любила активный отдых, занималась спортом. Вот и тогда пришла за новыми эмоциями.

Близкий друг погибшего пилота Сергей Лапковский сам смог восстановить хронологию последнего полета, пообщавшись с очевидцами.

«Самое сложное, говорят, – взлет. Первые 100 м. Если они пройдены, то все прекрасно. Они взлетели на 50 м. И в моменте они попали в теплый поток, который образовывает пузырь, который вытолкнул крыло, и судно начало наклонять на 90°», – рассказывает Сергей.

Оказавшись в такой ситуации, Руслан поступил как опытный пилот: взял на себя полностью крыло, для того чтобы выровнять, и у него это практически получилось.

«И как только они встали на место, от потока этого одно из крыльев сломалось. И они начали пикировать вниз. И на втором витке от давления вырвало ремни – у Руслана боковые, левые, правые были разорваны. И он выпал. А девушка где-то через семь секунд уже пикировала без пилота», – объяснил друг Руслана.

Следователи пока не могут назвать точной причины произошедшего. Предварительная версия – пилот не справился с управлением.

