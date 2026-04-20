24 апреля 2026, пятница, 13:55
Исламская республика 3.0

  • Игорь Семиволос
  • 20.04.2026, 12:15
Почему переговоры о мире с США безрезультатны.

На фоне провалившихся переговоров, двойной блокады и стратегического тупика в иранской войне вынужден повторять: «Стратегия должна предшествовать действиям».

До февраля 2026 года закрытие Ормуза было элементом сдерживания - угрозой, которая имела ценность именно потому, что ее никогда не применяли. Как только табу было сломано и рынки, страховые компании и флоты отреагировали, - эта карта навсегда изменила свою природу. Она больше не является «ядерной кнопкой», которую страшно нажать. Она стала инструментом, который уже использовали и пережили.

Теперь Иран обладает доказанной способностью, которую ранее позиционировал лишь как теоретическую угрозу.

Иранский режим приобрел новые черты, и по своей сути это новый режим - Исламская республика 3.0. В чем-то президент США Дональд Трамп прав, когда говорит, что он «сменил режим». Проблема в том, что не в лучшую сторону.

Парадокс консолидации здесь проявляется в том, что хотя военное и экономическое давление, как правило, должно ослаблять систему, в данном случае оно дало «обновленное ощущение цели». Это не новый феномен: так работала иранская система с 1980-го по 1988-й, так было в 2019-м после убийства Сулеймани и после ударов по ядерным объектам в 2025-м.

Внешнее давление активирует механизм «осажденной ментальности», который консолидирует базу режима вокруг идеи выживания.

Но «3.0» - точное определение еще и потому, что это не просто та же система под большим давлением. Это система с качественно новым руководством: КВИР как доминирующий актор, Моджтаба Хаменеи как потенциальный наследник - и с новой операционной рамкой, которую описывал Наср: готовность к эскалации и готовность к переговорам одновременно.

Иран очень хорошо рассчитывает затраты и выгоды, просто его функция полезности иная, чем у рационального актера западной системы.

Выживание режима весит больше, чем благосостояние населения. Идеологическая легитимность весит больше, чем экономическая эффективность. Это - не отсутствие расчета. Это - другой расчет. Эта разница принципиально важна на практике: если расчет есть, то он поддается влиянию. Если его нет, нет и переговорного пространства.

Можно согласиться с целым рядом экспертов, утверждающих, что США сейчас находятся «в худшем положении», чем до начала войны. Раньше США и Израиль могли угрожать эскалацией как рычагом давления. Но сейчас эскалация уже произошла - и Иран выжил, закрыл пролив и получил новые рычаги. Угроза «мы ударим еще раз» теперь звучит менее убедительно, потому что первый удар не достиг заявленных целей.

Это классическая ловушка эскалационной логики: каждый следующий шаг вверх либо требует еще больших ресурсов, либо демонстрирует несостоятельность. Иран это понимает - отсюда и новая готовность к переговорам параллельно с готовностью к эскалации.

То, что «серебряной пули» в этой войне нет, кажется, понятно всем заинтересованным сторонам. Но остается открытым вопрос: какая архитектура соглашения позволит каждой стороне представить его своей аудитории как победу?

Для США - «мы остановили ядерную программу». Для Ирана - «мы выстояли, закрыли пролив и теперь получаем гарантии». Эта асимметрия в определении «успеха» и является реальным переговорным пространством. Если кто-то сумеет его использовать.

Игорь Семиволос, УНИАН

популярное за неделю

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук