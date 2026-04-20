Как работает крупнейший банк Украины во время войны
- 20.04.2026, 12:23
«ПриватБанк» обслуживает около 70% населения страны.
Глава крупнейшего банка Украины Микаэль Бьоркнерт управляет «ПриватБанком» в условиях полномасштабной войны, совмещая банковскую стратегию с задачами выживания страны, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).
Банк обслуживает около 70% населения Украины — более 18 млн частных клиентов и 1 млн компаний — и обрабатывает половину всех платежей. По словам Бьоркнерта, его миссия выходит далеко за рамки финансов.
Война напрямую влияет на работу банка. Более тысячи сотрудников служат в армии, сотни уже вернулись с фронта, включая топ-менеджеров с тяжелыми ранениями. Для ветеранов создан отдельный колл-центр и мобильные команды, работающие в госпиталях. Поводом для реформ стала резонансная история, когда банк отказал в обслуживании тяжело раненому военному — после этого процедуры срочно изменили.
Сам Бьоркнерта живет между Киевом и Стокгольмом, регулярно проводя ночи в укрытиях. Со временем, признается он, тревога стала частью повседневности, решения о том, спускаться ли в убежище, принимаются исходя из типа угрозы.
Несмотря на риски, банк продолжает работу даже при отключениях электричества — с помощью генераторов, спутниковой связи и усиленной киберзащиты. С начала войны отражено более 1,5 млн кибератак.
Стратегически банк готовится к послевоенному восстановлению Украины, которое оценивается в $800 млрд. Руководство рассчитывает сыграть ключевую роль в привлечении международных инвестиций и финансировании экономики.
Бьоркнерт подчеркивает, что главная задача — вернуть доверие к институтам: «Если закрываешь отделения — показываешь слабость. Мы должны доказывать, что система работает».
Даже в условиях войны, говорит он, важно думать на годы вперед: «Банковское дело — это всегда игра в долгую».