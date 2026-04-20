Белорусы в своих жировках находят пеню ни за что 23 20.04.2026, 15:23

Откуда она берется.

Жительница Минска Наталья обнаружила в своей жировке необъяснимую пеню, и, как выяснилось, с подобной проблемой сталкиваются и другие.

В TikTok она показала расчётный лист, где указана пеня в размере 13,56 рубля на 31 марта. По словам женщины, коммунальные услуги она оплачивает вовремя: в прошлом месяце — 18-го числа, в текущем — 15 апреля.

Перед публикацией ролика Наталья обратилась в расчётно-справочный центр, однако там не смогли объяснить причину начисления. По её оценке, за год на подобную пеню уходит около 150 рублей.

Судя по отклику пользователей, ситуация оказалась распространённой — под видео оставили более тысячи комментариев. Некоторые предположили, что дело в просрочках платежей, но автор это отрицает.

Другие пользователи рассказали о схожем опыте: у них также появлялись небольшие суммы пени — от копеек до нескольких рублей, которые «перекочёвывали» из месяца в месяц. Из-за незначительных сумм многие не обращаются в РСЦ, чтобы не тратить время.

По одной из версий, пеня могла появиться из-за разовой просрочки и затем долго отображаться в системе. Пользователи отмечают, что база ЕРИП обновляется не сразу, поэтому начисления могут сохраняться даже после оплаты и исчезают позже.

