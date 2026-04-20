Когда белорусам можно законно не платить в ресторане 3 20.04.2026, 13:11

Объяснил адвокат.

Белорус пожаловался в соцсетях на ужасный сервис и хамство в одном из столичных ресторанов. Когда ему принесли салат, в тарелке обнаружился кислый соус — не указанный в меню. Гости сразу же сообщили об этом официанту. Можно было предугадать реакцию персонала… но, как часто бывает, ситуация быстро перешла в конфликт.

Дополнительный соус не был заявлен в меню, официанты отказывались признавать ошибку, и гости, не дождавшись второго блюда, встали и ушли — оставив ресторан без оплаты.

Где проходит грань между «не понравилось» и реальным нарушением — и когда отказ платить за заказанное становится законным?

За ответами журналисты пошли к адвокату юридической консультации Центрального района Гомеля Роману Навоеву.

Вам подали блюдо с «сюрпризом» — можно ли просто встать и уйти, не заплатив?

Юрист отметил, что необходимо понимать, что посетитель ресторана является потребителем услуги общественного питания, а, следовательно, он имеет все права и на него распространяются все гарантии, предусмотренные Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

— В описанной ситуации, посетитель ресторана при обнаружении в блюде незаявленного ингредиента, вправе законно отказаться от оплаты, — сказал эксперт.

При этом адвокат обратил внимание, что указание в меню состава блюда не является обязательным. Согласно п. 41 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, в меню обязательно должна быть указана следующая информация:

- наименование продукции общественного питания и (или) товара,

- их количество (порции),

- цена за единицу количества (порции) продукции,

- страны происхождения товаров.

При этом, данными Правилами предусмотрено, что по усмотрению продавца в меню дополнительно может указываться иная информация.

В соответствии с п. 40 указанных Правил, по требованию покупателя продавец обязан предоставить информацию о составе продукции общественного питания и способах ее обработки.

— В рассматриваемой ситуации состав блюда был указан в меню, а, следовательно, потребитель имел право рассчитывать на соответствие заказанного блюда указанной в меню информации, — сказал Роман Навоев.

Согласно ст. 7 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», ресторан обязан предоставлять достоверную информацию о товарах и услугах.

Отстаивайте интересы

Если в ресторане вам подали блюдо с незаявленными ингредиентами, вы имеете полное право отстаивать свои интересы. Согласно статьям 11 и 20 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», посетитель вправе:

- потребовать замены недоброкачественного блюда;

- потребовать уменьшения цены за заказанное блюдо;

- добиться безвозмездного устранения недостатков;

- требовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков;

- расторгнуть договор и отказаться от оплаты.

То есть закон полностью на стороне потребителя — и в случае конфликта с рестораном вы имеете право действовать законно и решительно.

Юрист отметил, что потребитель также имеет право на возмещение вреда жизни и здоровью, в случае если незаявленный в меню ингредиент повлек бы причинение такого вреда. Например, аллергическая реакция на незаявленный ингредиент и т.д.

А что, если в тарелке заметили волос?

— В случае обнаружения в блюде волоса посетитель ресторана имеет те же права. Также следует помнить, что при нарушении своих прав потребитель вправе требовать денежную компенсацию морального вреда (ст. 18 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей»), — подчеркнул эксперт.

В случае возникновения подобных ситуаций юрист рекомендует сразу сообщить о проблеме официанту или администратору и изложить свои предложения по урегулированию вопроса с некачественным блюдом. Чаще всего рестораны идут навстречу и стараются добровольно разрешить конфликт. Если же вопрос не удаётся решить на месте, целесообразно оставить свои замечания в книге жалоб и предложений.

— При этом необходимо помнить, что отказ от оплаты блюда является законным только в случае обоснованных недостатков. Все аргументы, касающиеся вкусовых предпочтений и особенностей восприятия вкуса и т.д., не являются законными основаниями для отказа от оплаты блюд, — отметил адвокат Навоев.

