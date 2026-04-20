24 апреля 2026, пятница, 14:00
Роботы наступают

Поле боя больше не будет прежним.

Украина стремительно наращивает использование наземных беспилотных систем, превращая их в один из ключевых инструментов современной войны. Киев делает ставку на технологии, позволяющие атаковать позиции противника и одновременно снижать потери среди военных, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о широком спектре машин — от небольших тележек со взрывчаткой до полноценных платформ, оснащенных пулеметами и ракетами. Эти системы уже активно применяются на передовой и, по словам украинского руководства, способны выполнять задачи, которые ранее требовали участия пехоты.

Один из показательных эпизодов произошел летом в Харьковской области — рой наземных аппаратов при поддержке воздушной разведки смог расчистить проход через позиции противника. В ходе операции один из роботов подорвался, после чего двое российских военных сдались. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинские подразделения уже способны брать позиции с помощью автоматизированных средств.

Масштабы применения таких технологий быстро растут. Если в ноябре 2025 года было зафиксировано около 2900 миссий с участием наземных дронов, то уже в прошлом месяце их число превысило 9000. Это свидетельствует о переходе к системному использованию роботизированных решений.

Несмотря на очевидные преимущества, наземны дроны медленнее и заметнее воздушных, уязвимы и, как правило, способны работать не более суток. Кроме того, удержание захваченных позиций по-прежнему требует присутствия пехоты.

Тем не менее такие машины обладают важными плюсами, они могут нести более мощные заряды и обеспечивать стабильный огонь. В районе Купянска дроны с термобарическими ракетами и крупными боевыми зарядами разрушили здание, где находились российские силы, при этом операторы управляли ими из безопасного тыла.

