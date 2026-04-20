«Лукашенко боится, очень боится» 2 20.04.2026, 13:40

Диктатор униженно оправдывался перед кремлевскими пропагандистами.

Лукашенко в угоду РФ назвал себя «сукиным сыном», униженно оправдываясь перед кремлевскими пропагандистами.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях остро отреагировали на это. Приводим некоторые из них:

«Боится, очень боится. Зеленский если приказ отдаст, то Лукашенко прекратит свое существование».

«Лукишка-самозванец просто чмо!»

«Ай, кокетка какая. И нашим, и вашим».

«Правильно, - он не их сукин сын, - он москальский сукин сын, продавший москалям Беларусь на корню».

«В угоду он себя хоть дерьмом назовёт».

«Я многовекторный для Запада, но пророссийский для хозяина Путина!»

