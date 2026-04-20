24 апреля 2026, пятница, 15:34
«Росатом» заявил, что подпишет договор о строительстве третьего блока БелАЭС

5
  • 20.04.2026, 14:26
  • 3,162
Якобы уже в этом году.

Российская госкорпорация «Росатом» намерена в 2026 году подготовить юридическую базу и заключить договоры на строительство третьего энергоблока на Белорусской АЭС. Об этом сообщил гендиректор компании Алексей Лихачев. Ранее лукашисты уже заявляли о принятом решении.

О планах по третьему блоку БелАЭС глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал 20 апреля на промышленной выставке в Ташкенте (Узбекистан).

— В этой большой программе развития атомной энергетики [Беларуси] следующий шаг <…> - это третий блок на первой АЭС в Островце. <…> В этом году необходимо, кроме технического облика, выйти и заключить все договоренности в экономике и создать необходимую правовую базу с точки зрения двусторонних межправительственных отношений. Мы такую задачу решим, — заявил Лихачев.

По его словам, это будет очередной блок с реактором ВВЭР-1200, флагманским экспортным проектом «Росатома».

