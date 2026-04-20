Белорусы – россиянам: От вас хочется отгородиться километровой стеной

29
  • 20.04.2026, 20:38
  • 19,476
И никогда не видеть.

Россиянин под ником star112862 спросил в Threads у белорусов, за что они не любят его соотечественников.

«Откуда у вас столько ненависти к своим братьям? Что плохо мы сделали вам? В тик-токе какие-то немцы, французы, поляки, финны приезжают в Белоруссию и снимают ролики и вы оставляете только позитивные комменты под их роликами. Под роликами русских про Белоруссию невозможно прочитать комменты, только оскорбления», — написал он.

Пост собрал за два часа более 200 комментариев. Сайт Charter97.org приводит самын популярные из них:

— Мы не братья, а соседи. Перечислять что сделали пальцев не хватит. Историю почитайте. Посмотрите как ведут себя ваши соотечественники. Банально даже название «братской» страны выучить не можете. Весь ваш текст написан для того, чтоб мы к вам плохо отнеслись.

— На пятый год войны это тупейший вопрос.

— Белорус оккупанту не брат. Украинцы — наши братья.

— А кто вас любит? Вы даже здесь опять умудрились исковеркать название страны.

— А за что говорить оккупантам «спасибо» и нормально с ними общаться? Да и многие страны оккупантов не любят.

— Русский — это террорист.

— Вести надо нормально себя в другой стране!

— Во-первых, вы нам не братья, во-вторых, Беларусь, а не Белоруссия, в третьих, посмотрите, как вы себя ведете и что из себя представляете. От вас хочется оградиться километровой стеной чтобы вас никогда вообще не видеть.

— Во-первых, вы сами в этом виноваты, второе никогда мы с вами не были братьями, даже на генном уровне мы ближе к полякам, чем к вам, и третье то, что ваша страна творит сейчас в Украине играет большую роль в негативе к вам.

— Мы впечатлены вашими братскими бомбардировками братской Украины.

