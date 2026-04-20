Названы семь претендентов на подписание Роберта Левандовского 20.04.2026, 14:45

Роберт Левандовский

Польский футболист может сменить команду.

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в подписании польского форварда заинтересованы сразу семь команд. Это «Ювентус», «Милан», «Ливерпуль», «Челси», «Чикаго Файр», «Атлетико» и «Фенербахче».

Контракт Левандовского с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл 40 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 3 ассиста.

