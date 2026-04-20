Попытки нелегальной миграции из Беларуси в ЕС растут третью неделю подряд 2 20.04.2026, 15:12

На прошлой неделе таких попыток было почти 700.

Белорусская социологическая группа пишет, что третью неделю подряд увеличивается число мигрантов, которые из Беларуси пытаются попасть в страны Европейского союза. Больше всего таких попыток наблюдается на белорусско-латвийском направлении.

Эти недели перекрывают рекорды.

Если в последнюю неделю марта таких попыток было чуть больше 150, то в течение первой недели апреля — уже более 400, затем — почти 500. А на прошлой неделе — почти 700.

Этот рост происходит прежде всего за счёт белорусско-латвийского направления: за три недели количество нелегальных попыток пересечь границу выросло почти в шесть раз.

