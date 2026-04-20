24 апреля 2026, пятница, 15:38
Попытки нелегальной миграции из Беларуси в ЕС растут третью неделю подряд

2
  • 20.04.2026, 15:12
  • 1,520
На прошлой неделе таких попыток было почти 700.

Белорусская социологическая группа пишет, что третью неделю подряд увеличивается число мигрантов, которые из Беларуси пытаются попасть в страны Европейского союза. Больше всего таких попыток наблюдается на белорусско-латвийском направлении.

Эти недели перекрывают рекорды.

Если в последнюю неделю марта таких попыток было чуть больше 150, то в течение первой недели апреля — уже более 400, затем — почти 500. А на прошлой неделе — почти 700.

Этот рост происходит прежде всего за счёт белорусско-латвийского направления: за три недели количество нелегальных попыток пересечь границу выросло почти в шесть раз.

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук