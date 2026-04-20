Японию всколыхнуло мощное землетрясение 1 20.04.2026, 15:19

Фото: Getty Images

Фукусима - в зоне эвакуации.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,7, существует угроза цунами для сразу нескольких регионов на востоке и северо-востоке страны, сообщает Sky News.

По данным Японского метеорологического агентства, магнитуда землетрясения составила 7,7, хотя начальный балл составлял 7,4, после чего его повысили до 7,5.

Японские СМИ сообщили, что в течение ближайшего времени в Аомори, Мияги и Фукусиме ожидаются цунами, хотя высота волн вряд ли достигнет более 1 метра. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 10 километров.

Сообщается, что землетрясение было настолько сильным, что ощущалось даже в Токио, который находится в сотнях километров от эпицентра.

По данным NHK, подземные толчки 3-й степени ощущались в городе Вакуя в префектуре Мияги и в городе Йокоти в префектуре Акита. Японское метеорологическое агентство также сообщило о «колебаниях почвы», которые могут повлиять на людей на верхних этажах домов.

В связи с предупреждением о цунами по тревоге были подняты японские войска для оперативного реагирования и борьбы с последствиями.

