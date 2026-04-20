Украинские дроны уничтожили РЛС и комплекс «Тор» россиян под Запорожьем
- 20.04.2026, 15:23
Новый удар по возможностям ПВО оккупантов на фронте.
На Запорожском направлении операторы 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра» поразили радиолокационную станцию 50Н6Е, входящую в состав ЗРК С-350.
Этот комплекс является системой средней дальности нового поколения и способен обнаруживать цели на расстоянии до 60 км и высоте до 25 км.
В районе Мелитополя операторы 1-го отдельного центра поразили зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ».
Это автономный боевой модуль, который используется для противовоздушной обороны и может применяться как мобильный элемент ПВО на различных платформах.
В Силах беспилотных систем отмечают, что такие удары снижают возможности российской ПВО на фронте.