Украинские дроны уничтожили РЛС и комплекс «Тор» россиян под Запорожьем 20.04.2026, 15:23

Новый удар по возможностям ПВО оккупантов на фронте.

На Запорожском направлении операторы 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра» поразили радиолокационную станцию 50Н6Е, входящую в состав ЗРК С-350.

Этот комплекс является системой средней дальности нового поколения и способен обнаруживать цели на расстоянии до 60 км и высоте до 25 км.

В районе Мелитополя операторы 1-го отдельного центра поразили зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ».

Это автономный боевой модуль, который используется для противовоздушной обороны и может применяться как мобильный элемент ПВО на различных платформах.

В Силах беспилотных систем отмечают, что такие удары снижают возможности российской ПВО на фронте.

