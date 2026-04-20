24 апреля 2026, пятница, 16:03
Макрон прибыл в Польшу

  20.04.2026, 15:35
Эмманюэль Макрон и Дональд Туск

Президент Франции встретился с Дональдом Туском.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в польский Гданьск, где встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в рамках межправительственного саммита между странами, передает RMF24.

Президент Франции прибыл в Польшу по случаю празднования Дня польско-французской дружбы, а также для участия в межправительственном саммите.

Это первый такой саммит после подписания договора об усиленном сотрудничестве между Польшей и Францией 9 мая 2025 года во французском Нанси.

Соглашение предусматривает взаимные гарантии безопасности, сотрудничество в сфере борьбы с гибридными угрозами, совместные действия в сфере оборонной промышленности, экономики, сельского хозяйства и науки.

Первым пунктом в программе визита Макрона стало участие в церемонии на Французском военном кладбище в Гданьске, где похоронены, в частности, солдаты войск Наполеона.

В рамках польско-французского межправительственного саммита предусмотрено, в частности, встреча с глазу на глаз польского премьера с президентом Франции. Туск и Макрон также должны возложить цветы к Памятнику погибшим судостроителям 1970 года и посетить выставку в Европейском центре Солидарности.

Пленарное заседание делегаций начнется в 14:45 по местному времени. Обсуждения на саммите будут сосредоточены на таких темах, как двусторонние отношения между Польшей и Францией, вызовы безопасности в Европе, а также отношения в рамках альянса и трансатлантических отношений. Во встречах примут участие представители министерств иностранных дел, обороны, энергетики и культуры обеих стран.

