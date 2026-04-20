Чудесное преображение: найдено то, что превращает пустынный песок в плодородную почву 1 20.04.2026, 15:47

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время ландшафт нашей планеты менялся не единожды: сегодня на планете можно встретить горные, пустынные и другие ландшафты. Пустынная почва часто выглядит безжизненной, но на самом деле это не совсем так, пишет «Фокус».

По словам ученых, пустынная почва, как показывают исследования, полна микроскопических организмов, таких как бактерии и грибы, которые помогают круговороту питательных веществ и поддерживают жизнь растений. Многие пустыни имеют прочную, корковую поверхность, называемую «биологической почвенной коркой», состоящую из водорослей, лишайников и микробов, которые удерживают почву вместе и предотвращают эрозию.

Пустынная почва обычно содержит очень мало органических веществ, поэтому растения, произрастающие здесь, должны быть специально приспособлены к выживанию в условиях ограниченного количества питательных веществ. Поскольку осадки редки, соли и минералы могут накапливаться в пустынной почве с течением времени, что порой существенно затрудняет рост некоторых растений.

Любопытно, что некоторые пустынные почвы порой могут невероятно быстро впитывать воду во время редких дождей, выпадающих в пустынях. Это помогает предотвратить наводнения и позволяет растениям использовать короткие влажные периоды, чтобы восполнить запасы воды и питательных веществ.

Наблюдения показывают, что перепады температуры в пустынях могут быть весьма экстремальными: днем почва подвергается высоким температурам и быстро нагревается, а ночью быстро охлаждается, что влияет на прорастание семян и выживание организмов.

Ветер также играет важную роль в формировании пустынных почв, постоянно перемещая песок и мелкие частицы, образуя дюны и новые ландшафты. Некоторые пустынные почвы также содержат глину, которая расширяется при намокании и сжимается при высыхании — в результате создаются трещины и уникальные поверхностные узоры.

По словам ученых, несмотря на суровые условия, пустынные почвы поддерживают специализированные корни растений, которые могут широко и неглубоко распространяться, улавливая даже мельчайшие количества влаги.

