Илья Протас стал лучшим бомбардиром и снайпером «Херши»
- 20.04.2026, 15:49
«Херши» победили «Рочестер» – 5:4.
Белорус Илья Протас забросил шайбу на 14‑й минуте в большинстве и отдал ассист на 51-й. Таким образом, в 69 играх сезона АХЛ он имеет 66 (29+37) очков.
Протас стал лучшим бомбардиром среди новичков лиги и переписал рекорды «Херши» для игроков до 20 лет, заняв первое место среди новичков по набранным баллам. Сегодня это самый яркий индивидуальный успех белоруса в истории лиги.
Белорус сыграл несколько игр за клуб НХЛ «Вашингтон кэпиталз», а теперь успешно играет за «Херши беарз» из Американской хоккейной лиги.