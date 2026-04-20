«Российские корабли превратились в музейные экспонаты» 11 20.04.2026, 15:53

Украина установила полный контроль над Черным морем.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео удара по российским большим десантным кораблям «Ямал» и «Николай Фильченков» в Севастопольской бухте. На кадрах видны точные попадания по кораблям, а украинская разведка утверждает, что оба они выведены из строя.

Какие повреждения, судя по кадрам, могли получить российские корабли?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Это корабли еще советской постройки: проекты 775 и 1171. Каждому из них уже примерно по полвека. Они достаточно старые. Но главное в том, что фактически на сегодняшний день можно говорить: Россия лишена возможности полноценно, серийно производить большие десантные корабли, которые бы полностью удовлетворяли ее потребности.

Единственный проект, который у них есть на сегодняшний день и который они пытаются хоть как-то реализовать, — это проект 11711, головной корабль «Иван Грен». Но это очень неудачный проект большого десантного корабля. Поэтому Россия остается целиком и полностью зависимой от советского наследия. Именно советские корабли на сегодняшний день выполняют основную задачу по перевозке как транспортных средств, так и грузов фактически для всех флотов России: Балтийского флота, Тихоокеанского флота, Черноморского (уже не флота, а флотилии).

Поэтому для России это очень болезненный удар. Но вопрос в том, насколько он не просто болезненный, а насколько действительно разрушительный. Удар дронов пришелся в командную рубку, в первую очередь в зону, где сосредоточены основные приборы и системы управления кораблем. И при получении соответствующих повреждений необходимы их замена и ремонт.

Для России это практически неосуществимо. Она не может очень быстро, в максимально короткие сроки, полностью это компенсировать. Поэтому именно удар по капитанской рубке, которая фактически является командным постом, для корабля в некотором смысле порой даже более губителен и разрушителен, нежели удар, после которого произошло затопление какого-то из отсеков и так далее.

Разрушение и повреждение системы управления, комплексов, радаров, всего набора радиолокационных средств, которые устанавливаются именно на эту надстройку, — это очень чувствительно. Для России всегда чувствительно уничтожение любой микроэлектронной базы.

Например, борьба Украины против средств противовоздушной обороны России стала успешной в первую очередь за счет того, что ВСУ не просто ориентировались на уничтожение пусковых установок российских зенитно-ракетных комплексов, а изначально били по самому болезненному для России — по тому, что она не может быстро компенсировать, восстановить и отремонтировать. Это радиолокационные системы, радары. Аналогично и здесь. Корабль даже может быть на ходу, его можно будет куда-то переправить, хотя, насколько мне известно, они и ранее получали определенные повреждения в ходе ударов и сейчас не могут полноценно выполнять свои боевые задачи.

Удар в капитанскую рубку приводит к тому, что значительная часть приборов управления, системы управления выходит из строя. Это теперь будет просто музейный экспонат.

— Какие последствия для РФ будет иметь то, что Черноморский флот уже не может полноценно использоваться в войне?

— Для РФ это полная потеря контроля над Черным морем. Россия сейчас не может контролировать Черное море, у нее нет такой возможности и нет сил. Может, это прозвучит слишком смело, но я могу сказать, что полный контроль над Черным морем сейчас осуществляет именно Украина.

То, как мы можем контролировать Черное море, не может себе позволить ни одна другая страна, которая омывается его водами. Даже Турция, у которой, можно сказать, на сегодняшний день самый мощный флот, именно военно-морские силы. Турция является на сегодняшний день сильнейшей в акватории Черного моря в регионе.

Но если говорить именно о возможностях контроля Черного моря, то они не могут контролировать его так, как это может себе позволить Украина. Поэтому для России с 2022 года это стало планомерным, пошаговым отступлением к формату потери контроля над Черным морем. И Россия действительно его потеряла в последующий период. И уже никогда не сможет восстановить.

