Российские учителя зачитали речь Гитлера ко дню его рождения
- 20.04.2026, 16:12
Совпадение?
В Челябинской области учителям школ разослали письма якобы от имени партии «Единая Россия» с предложением зачитать текст для патриотической акции. На самом же деле в этих материалах была использована отредактированная речь Адольфа Гитлера, произнесенная 1 сентября 1939 года во время нападения на Польшу.
Инициатором акции стал белорусский художник Владислав Бохан, который ранее уже проводил подобные провокационные эксперименты в образовательной среде России. В частности, он известен тем, что организовал акцию «Шолом отечества», во время которой учителя соглашались носить шапочки из фольги.
Для этой акции художник выбрал речь Гитлера, заменив отдельные географические и политические названия, после чего от имени партии власти предложил учителям записать обращение к российским военным. Те, кто согласился, не заподозрили подмены даже после ознакомления с полным текстом.