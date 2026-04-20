24 апреля 2026, пятница, 17:16
  • 20.04.2026, 16:42
Статкевич: Не верьте, когда говорят, что службы в церкви проводятся на «старославянском» языке
Николай Статкевич

На каком языке обращаются к Богу белорусы?

Лидер оппозиции Николай Статкевич обратился к соотечественникам в канун Радуницы.

«Завтра белорусы пойдут на кладбища, чтобы почтить память своих умерших близких, - написал политик в своем телеграм-канале. - Но почему на памятниках почти всех белорусов надписи сделаны только на иностранном языке? Что, у Бога больше нет такого народа? Или наши мертвые боятся подозрений в гнусных делах, если их имена написаны на памятниках на «подозрительном националистическом языке»? Но мертвым больше нечего бояться. Или мы сами боимся? Мы даже не обращаемся к Богу на нашем языке в молитвах. Что, это тоже страшно?

Не верьте, когда вам говорят, что молитвы и службы в церкви проводятся на «старославянском» языке. На самом деле, они проводятся на московском языке середины XVII века. Именно на этом языке говорили московские войска, которые затем пришли на нашу землю и уничтожили более половины нашего народа. Если мы будем и дальше последовательно и упорно доказывать Богу различными способами, что нас не существует, тогда мы действительно перестанем существовать».

