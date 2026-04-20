FT: Германия и Франция рассматривают льготы для членства Украины в ЕС

FT: Германия и Франция рассматривают льготы для членства Украины в ЕС1
- 20.04.2026, 16:58
Киев продолжает дискуссии со странами ЕС относительно своего членства.
Франция и Германия предлагают предоставить Украине «символические» льготы на этапе вступления в ЕС, которые исключают доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса до обретения полноценного членства.
Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в документах с предложениями двух стран, с которыми ознакомилось издание Financial Times.
Отмечается, что Париж и Берлин отвергли предложения Европейской комиссии об отмене медленного и бюрократического процесса вступления, чтобы предоставить Киеву быстрые преимущества членства.
Германия настаивает на статусе «ассоциированного члена», при котором Украина будет участвовать в заседаниях министров и лидеров, но не будет иметь права голоса и автоматического доступа к общему бюджету ЕС.
В предложении Берлина также говорится, что новый статус будет иметь «символическую силу из-за названия» и может быть предоставлен путем политического решения лидеров ЕС, что позволит избежать длительных процедур.
Франция называет такое частичное членство «статусом интегрированного государства», при котором доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию должен быть отложен до полного вступления.
Недавнее поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который наложил вето на начало переговоров о членстве с Украиной, вселило определенные надежды на прогресс в этом вопросе.
Общее содержание документов от Франции и Германии, вероятно, «будет близким» к окончательному предложению ЕС для Украины, сообщили Financial Times два высокопоставленных чиновника Еврокомиссии.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил изданию, что Киев продолжает дискуссии со странами ЕС относительно своего членства.
- Мы поддерживаем связь с [Парижем и Берлином], а также с другими столицами – все развивается. Есть и другие документы, – сказал он.
Другой украинский чиновник заявил, что Киев опасается любой размытой концепции членства, которую истощенное войной население будет воспринимать как плохую замену настоящему вступлению в ЕС.