FT: Германия и Франция рассматривают льготы для членства Украины в ЕС 1 20.04.2026, 16:58

1,140

Киев продолжает дискуссии со странами ЕС относительно своего членства.

Франция и Германия предлагают предоставить Украине «символические» льготы на этапе вступления в ЕС, которые исключают доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса до обретения полноценного членства.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в документах с предложениями двух стран, с которыми ознакомилось издание Financial Times.

Отмечается, что Париж и Берлин отвергли предложения Европейской комиссии об отмене медленного и бюрократического процесса вступления, чтобы предоставить Киеву быстрые преимущества членства.

Германия настаивает на статусе «ассоциированного члена», при котором Украина будет участвовать в заседаниях министров и лидеров, но не будет иметь права голоса и автоматического доступа к общему бюджету ЕС.

В предложении Берлина также говорится, что новый статус будет иметь «символическую силу из-за названия» и может быть предоставлен путем политического решения лидеров ЕС, что позволит избежать длительных процедур.

Франция называет такое частичное членство «статусом интегрированного государства», при котором доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию должен быть отложен до полного вступления.

Недавнее поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который наложил вето на начало переговоров о членстве с Украиной, вселило определенные надежды на прогресс в этом вопросе.

Общее содержание документов от Франции и Германии, вероятно, «будет близким» к окончательному предложению ЕС для Украины, сообщили Financial Times два высокопоставленных чиновника Еврокомиссии.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил изданию, что Киев продолжает дискуссии со странами ЕС относительно своего членства.

- Мы поддерживаем связь с [Парижем и Берлином], а также с другими столицами – все развивается. Есть и другие документы, – сказал он.

Другой украинский чиновник заявил, что Киев опасается любой размытой концепции членства, которую истощенное войной население будет воспринимать как плохую замену настоящему вступлению в ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com