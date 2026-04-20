24 апреля 2026, пятница, 17:16
FT: Германия и Франция рассматривают льготы для членства Украины в ЕС

  • 20.04.2026, 16:58
Киев продолжает дискуссии со странами ЕС относительно своего членства.

Франция и Германия предлагают предоставить Украине «символические» льготы на этапе вступления в ЕС, которые исключают доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса до обретения полноценного членства.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в документах с предложениями двух стран, с которыми ознакомилось издание Financial Times.

Отмечается, что Париж и Берлин отвергли предложения Европейской комиссии об отмене медленного и бюрократического процесса вступления, чтобы предоставить Киеву быстрые преимущества членства.

Германия настаивает на статусе «ассоциированного члена», при котором Украина будет участвовать в заседаниях министров и лидеров, но не будет иметь права голоса и автоматического доступа к общему бюджету ЕС.

В предложении Берлина также говорится, что новый статус будет иметь «символическую силу из-за названия» и может быть предоставлен путем политического решения лидеров ЕС, что позволит избежать длительных процедур.

Франция называет такое частичное членство «статусом интегрированного государства», при котором доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию должен быть отложен до полного вступления.

Недавнее поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который наложил вето на начало переговоров о членстве с Украиной, вселило определенные надежды на прогресс в этом вопросе.

Общее содержание документов от Франции и Германии, вероятно, «будет близким» к окончательному предложению ЕС для Украины, сообщили Financial Times два высокопоставленных чиновника Еврокомиссии.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил изданию, что Киев продолжает дискуссии со странами ЕС относительно своего членства.

- Мы поддерживаем связь с [Парижем и Берлином], а также с другими столицами – все развивается. Есть и другие документы, – сказал он.

Другой украинский чиновник заявил, что Киев опасается любой размытой концепции членства, которую истощенное войной население будет воспринимать как плохую замену настоящему вступлению в ЕС.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук