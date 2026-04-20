Алексей Гетьман: Украина имеет право отражать агрессию со стороны Беларуси 9 20.04.2026, 17:03

Алексей Гетьман

И наносить удары по военным объектам на нашей территории.

В соответствии с международным правом, военные и военно-промышленные объекты являются законными целями на территории агрессора. Об этом заявил в эфире Украинского радио ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

«У нас есть законное международное право уничтожать военнослужащих агрессора, начиная от командира отделения и заканчивая верховным главнокомандующим. Так должна реагировать страна, подвергшаяся агрессии», - сказал эксперт

Алексей Гетьман заявил, что ослабление санкций США против белорусского режима в обмен на освобождение политзаключенных, возможно, было направлено на то, чтобы посеять недоверие, расколоть союз между Беларусью и Российской Федерацией, но США не смогут «оторвать» Лукашенко от Путина.

«Если что-то и случится и Путин все же заставит Лукашенко присоединиться к этой войне, то Соединенные Штаты будут выражать беспокойство или глубокую озабоченность. Не верю, что они еще как-то на это повлияют, кроме как в СМИ или эмоционально», - отметил Гетман.

По его словам, Украина не должна ориентироваться на то, что скажут США - отражать нам нападение Беларуси или встречать их цветочками, потому что это не их дело. При этом он добавил, что Украина не будет спрашивать разрешения, отражать ли нам агрессию или наносить удары по военным объектам Беларуси, если они на нас нападут.

