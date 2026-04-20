В Германии выступили за отмену коротких рейсов 2 20.04.2026, 17:13

Из-за потенциальной нехватки авиатоплива.

Сопредседатель Левой партии Германии Инес Швердтнер требует от федерального правительства принять меры для борьбы с угрозой дефицита авиационного топлива. Об этом она сказала в интервью Spiegel.

По словам Швердтнер, если авиационного топлива станет меньше, это не должно происходить за счет большинства.

- Пока семьи вынуждены дважды задумываться над каждым евро, менеджеры и сверхбогатые люди продолжают комфортно летать, часто маршрутами, которые легко можно преодолеть поездом, – отметила она.

Полеты на частных самолетах и короткомагистральные рейсы на расстояние менее 500 километров теперь следует отменить, заявила политик.

- В таком кризисе я не хочу отказывать никому в летних каникулах, но я бы сказала всем менеджерам: возьмите свою BahnCard 100 (немецкий железнодорожный проездной) и садитесь на поезд ICE (Intercity Express). Не может быть так, чтобы сверхбогатые люди продолжали путешествовать частными самолетами и тем самым еще больше истощали и без того ограниченные ресурсы, – сказала Швердтнер.

Таким образом Швердтнер подчеркивает требование, которое «Левые» выдвигают уже некоторое время. В их предвыборной программе на 2025 год указано: «Мы хотим запретить полеты на расстоянии менее 500 километров или продолжительностью менее пяти часов поездом».

Эксперт по энергетической политике Партии зеленых Михаэль Келнер также считает, что внутренние рейсы в Германии являются ненужными, учитывая потенциальный дефицит топлива. Это также касается короткомагистральных рейсов в другие европейские страны и частных самолетов, сообщил Келнер.

Приоритет должны иметь грузовые перевозки и международные сообщения, а спасательные рейсы должны быть на первом месте, отметил Келнер.

Министр экономики Катерина Райхе объявила о контрмерах на случай дефицита авиатоплива, но одновременно предостерегла от паники. Она заявила в понедельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что безопасность поставок в Германии гарантирована – как для бензина, так и для дизельного топлива и авиатоплива.

