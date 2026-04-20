В Пружанах гаишники обстреляли машину бесправника 4 20.04.2026, 17:15

2,810

Водитель задержан.

19 апреля в Пружанах ГАИ хотела остановить водителя Renault, но он проигнорировал сигнал и продолжил ехать. Машина ГАИ отправилась его преследовать, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Во время погони милиция начала стрелять из табельного оружия.

За рулем Renault находился 41 летний житель Пружан — пьяный и без прав.

Автомобиль поместили на охраняемую стоянку, а водителя — в изолятор временного содержания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com