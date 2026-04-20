В Пружанах гаишники обстреляли машину бесправника

В Пружанах гаишники обстреляли машину бесправника4
- 20.04.2026, 17:15
19 апреля в Пружанах ГАИ хотела остановить водителя Renault, но он проигнорировал сигнал и продолжил ехать. Машина ГАИ отправилась его преследовать, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.
Во время погони милиция начала стрелять из табельного оружия.
За рулем Renault находился 41 летний житель Пружан — пьяный и без прав.
Автомобиль поместили на охраняемую стоянку, а водителя — в изолятор временного содержания.