24 апреля 2026, пятница, 17:45
В Пружанах гаишники обстреляли машину бесправника

4
  • 20.04.2026, 17:15
  • 2,810
В Пружанах гаишники обстреляли машину бесправника

Водитель задержан.

19 апреля в Пружанах ГАИ хотела остановить водителя Renault, но он проигнорировал сигнал и продолжил ехать. Машина ГАИ отправилась его преследовать, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Во время погони милиция начала стрелять из табельного оружия.

За рулем Renault находился 41 летний житель Пружан — пьяный и без прав.

Автомобиль поместили на охраняемую стоянку, а водителя — в изолятор временного содержания.

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук