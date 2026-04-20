В Беларуси 5G доступна почти везде, но многие смартфоны ее не поддерживают 12 20.04.2026, 18:05

Чиновник объяснил причину.

Связь пятого поколения работает практически по всей стране, однако пользователи iPhone и части моделей Samsung не могут ею воспользоваться. Первый замминистра связи Павел Ткач в эфире телеканала СТВ рассказал о развитии сотовых сетей в стране, передает «Зеркало».

Чиновник отметил, что многие владельцы смартфонов не могут использовать новый стандарт связи из-за ограничений производителей.

— В первую очередь Apple, которая ограничила на айфонах прошивкой возможность использования 5G. И в том числе Samsung. Но Samsung обещал в ближайшее время все-таки обновить прошивку, чтобы абоненты могли почувствовать все преимущества, — сказал замминистра.

По словам Ткача, сеть 5G запущена во всех областных центрах Беларуси и в столице, за исключением Гродно, где требуется модернизация оборудования. Завершить ее планируют уже «в ближайшее время».

Чиновник отметил, что половина текущих проектов по развитию сотовой инфраструктуры направлена на сельскую местность. Недавно в 89 районах запустили вторую несущую для сетей 3G оператора МТС — это удвоило емкость сети в этих населенных пунктах.

В первом квартале года емкость LTE в Витебской, Могилевской и Гомельской областях выросла вдвое. До конца года аналогичные работы завершат в западных регионах — Гродненской, Брестской и Минской областях. Также на 25% увеличили емкость сети в диапазоне 1800 МГц, который используется в крупных населенных пунктах и агрогородках.

Первый замминистра подчеркнул, что впервые за годы развития сотовой связи в стране прирост емкости сетей превысил рост потребления трафика. Ранее объемы потребляемых данных всегда опережали темпы строительства инфраструктуры.

