Российский певец Лоза назвал инопланетян ангелами-хранителями плоской Земли 30 20.04.2026, 18:24

5,796

Музыкант-конспиролог придумал очередную «теорию».

Российский певец-конспиролог Юрий Лоза заявил, что Земля не случайный результат взрыва, а созданная кем-то система. Он придерживается мнения, что Земля плоская, с куполом, и у нее был Создатель, у которого были помощники, участвовавшие в процессе конструирования Вселенной. Именно этих помощников, по его словам, в разных традициях называют ангелами-хранителями.

По мнению музыканта, тех, кого считают инопланетянами, правильнее называть «ангелами Божьими» или «помощниками Божьими», а не инопланетянами, поскольку Землю он не считает планетой. Исполнитель также отметил, что интерес к инопланетянам не угасает, потому что вера в существ вне Земли — это как вера в ангелов-хранителей, присущая большинству религий

«Ангел-хранитель — это то, во что верит большинство населения Земли. На разных языках, под разными религиозными конфессиями. Они считают, что есть те, кто им помогает, и есть те, кто мешает. Назовите их инопланетянами», — заключил собеседник RTVI.

Как сообщал Charter97.org, Юрий Лоза также не верит в лунную миссию NASA.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com