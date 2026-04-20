закрыть
24 апреля 2026, пятница, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский певец Лоза назвал инопланетян ангелами-хранителями плоской Земли

30
  • 20.04.2026, 18:24
  • 5,796
Музыкант-конспиролог придумал очередную «теорию».

Российский певец-конспиролог Юрий Лоза заявил, что Земля не случайный результат взрыва, а созданная кем-то система. Он придерживается мнения, что Земля плоская, с куполом, и у нее был Создатель, у которого были помощники, участвовавшие в процессе конструирования Вселенной. Именно этих помощников, по его словам, в разных традициях называют ангелами-хранителями.

По мнению музыканта, тех, кого считают инопланетянами, правильнее называть «ангелами Божьими» или «помощниками Божьими», а не инопланетянами, поскольку Землю он не считает планетой. Исполнитель также отметил, что интерес к инопланетянам не угасает, потому что вера в существ вне Земли — это как вера в ангелов-хранителей, присущая большинству религий

«Ангел-хранитель — это то, во что верит большинство населения Земли. На разных языках, под разными религиозными конфессиями. Они считают, что есть те, кто им помогает, и есть те, кто мешает. Назовите их инопланетянами», — заключил собеседник RTVI.

Как сообщал Charter97.org, Юрий Лоза также не верит в лунную миссию NASA.

Написать комментарий 30

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

